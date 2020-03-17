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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya...

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.

17.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:52
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya...
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor

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