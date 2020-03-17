UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya...
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.
17.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:52
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor
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