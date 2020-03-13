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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek haftaki maçlar ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi.

13.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:48
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek haftaki maçlar ertelendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, virüsün Avrupa'daki yayılma hızı göz önüne alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta yapılacak Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile gelecek haftaki rövanş mücadelesi de ertelenen maçlar arasında yer aldı.
Öte yandan, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart'ta düzenlenmesi gereken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de ileri bir tarihe ertelendi.
Maçların oynanacağı tarih daha sonra belirlenecek.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor

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