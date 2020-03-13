UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
UEFA, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi'nde oynanacak maçlar ile yapılacak kura çekimlerinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
13.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:46
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 17 ve 18 Mart'ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart'taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.
YENİ TARİH AÇIKLANMADI
Ayrıca 20 Mart'ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi.
Bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Bu arada UEFA, 17 Mart Salı koronavirüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.
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