17.06.2019 16:50
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Vodafone Park'taki Liverpool-Chelsea maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park'ın 14 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenlerin başvuruları, yarın TSİ 15.00'ten itibaren "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınacak.

BİLETLER 50 İLE 150 EURO ARASINDA SATILACAK

Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 150 euro arasında fiyata satılacak. Temmuz ortasında yapılacak bilgilendirme sonucu başvurusu onaylanan kişiler, 10 gün içinde ödeme yaparak biletini alabilecek.

TRİBÜNLERİNDE 78'İ TARAFTARLARA AYRILACAK

Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrılacak. Başvuru sayısının, kapasiteyi aşması durumunda bilet sahipleri kurayla belirlenecek.

Vodafone Park'taki Liverpool-Chelsea maçının biletleri satışa çıkıyor
Kaynak: AA
Beşiktaş, Vodafone Park, Süper Kupa, Spor

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