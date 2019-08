UEFA Süper Kupa finali: Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz veren kanallar listesi)

Futbolseverlerin gözü bu akşam Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finalinde olacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında oynanacak maçı bir bayan hakem yönetecek. Sporseverler ise maçı şifresiz izlemek için canlı yayın kanalı araştırıyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri, maçı yayınlayan kanallar listesi ve detaylar haberimizde. Peki, Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa finali, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta bu akşam oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın düdük çalacak. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul'daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek. Maç TSİ 22.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR

CBC Sport Azerbaijan, Stö? 2 Sport, Sony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, RCTI, Virgin Media One, BT Sport 2, Virgin TV Go, BT Sport Live, Sky Calcio 1, Canale 5, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Tring Sport 1, K-SPORT 1, SportsMax App, SportsMax, RMC Sport 1, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, Flow Sports 1, Flow Sports App, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Club RTL, Q2 Belgium, Proximus Sports, HRT 2, Klik SPORT, Nova BH, Arena Sport BIH,bTV Action, Voyo Sport, PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP, CCTV-5,Sky Sport 7 NZ, Viasat Ultra HD, Viaplay Denmark, TV3+ HD, Cytavision Live, Cytavision Sports 1, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, TV6 Estonia, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, TSN1 Malta, GO TV Anywhere, Ziggo Sport Select, Veronica TV, Ziggo Sport 14, Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport, IPLA,myK + LIVE, K+PM, TNT USA, TUDN USA, TUDN En Vivo, Watch TNT, B/R Live

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Jürgen Kloop'un yönetimindeki Liverpool, Premier Lig ilk maçında Norwich City'i 4-1 yenmeyi başardı. Frank Lampard'ın başında çıktığı ilk resmi maçta Chelsea, Manchester United'a 4-0 yenildi.

UEFA Süper Kupa finalina çıkacak Liverpool'da Alisson, Clyne ve Lovren sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Keita'nın durumu ise maç saati belli olacak. Chelsea'da ise Hudson-Odoi, Lofuts-Cheek ve James'in sakatlıkları sürüyor. Bu futbolcular kadroda yer almıyor. Kante ile Rüdiger'in durumları ise belirsiz. Takımların muhtemel ilk onbirleri ise şöyle;

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Mané, Firmino, Salah

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho, Kovacic; Pulišic, Barkley, Pedro; Giroud