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UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool, İngiltere'ye gitti

UEFA Süper Kupa 2019'un sahibi Liverpool, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.

15.08.2019 14:30 UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool, İngiltere'ye gitti

UEFA Süper Kupa 2019'un sahibi Liverpool, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.
Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Liverpool, konakladıkları otelden otobüsle İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Otobüsten inerek havalimanına geçen İngiliz ekibi, saat 14.30'da kalkan özel uçakla İstanbul'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kafilenin otobüsten inişi
Havalimanına girişi
Oyunculardan detaylar



Süper Kupa, Liverpool, İngiltere, Spor

Kaynak: DHA

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