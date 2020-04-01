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UEFA, tüm organizasyonlarını erteledi

UEFA, koronavirüs salgını sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm organizasyonların ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını açıkladı.

01.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:56
UEFA, tüm organizasyonlarını erteledi
UEFA, koronavirüs salgını sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm organizasyonların ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını açıkladı.

UEFA, 55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında koronavirüs salgını sebebiyle bir takım kararlar alındığı belirtildi. UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve hazırlık maçlarının ikinci bir karara kadar ertelendiği duyuruldu. Ertelemenin yanı sıra 2020-2021 sezonu için belirlenen finansal fair-play yükümlülüklerinin de askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off müsabakaları başta olmak üzere genç milli takımlarda oynayacak tüm karşılaşmaların da ertelendiği açıklandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor
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Haberler ›› Spor ››UEFA, tüm organizasyonlarını erteledi - Spor
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