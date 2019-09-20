UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil ediyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanırken, temsilcilerimizden sadece Galatasaray, Club Brugge ile deplasmanda berabere kalarak puan alırken, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Getafe'ye yenildi. Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0, Beşiktaş ise Bratislava 4-2 yenildi.

Alınan bu kötü sonuçlar sonrasında UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. Türkiye, 30.600 puanla UEFA ülke sıralamasında Hollanda ve Ukrayna'nın gerisine düştü. Eğer ilk 11'deki yerimizi kaybedersek, lig şampiyonumuz bile ön eleme oynayacak.

İşte ülke sıralamasının önemi ve detayları;

7-10. sıra takımları (10.sıra dahil) şampiyon ekibini doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına ikinci sırada bitiren ekibini ise ön eleme turlarına gönderiyor. Kupa şampiyonu doğrudan Avrupa Ligi gruplarına diğer iki takımı ise ön eleme turlarına kalıyor.

11. sırada bulunan ülkenin şampiyonu statü durumuna göre (örneğin geçen sezon Avrupa Ligi'ni Chelsea ve Şampiyonlar Ligi Liverpool kazanması ile kontenjan açılması gibi) şampiyonu doğrudan gruplara katılabiliyor. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

AVUSTURYA HEMEN ARKAMIZDA TAKİPTE

11. sıradaki ülkenin şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı riskli olurken, 12. sırada yer alan ülkenin şampiyon takımı Devler Ligi gruplarına direkt katılamayacak ve ön eleme oynayacak.

Hemen arkamızda yer alan Avusturya'nin temsilcileri ise bu hafta çok iyi bir performans sergiledi.

Avusturya temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Salzburg 6-2 Genk (Şampiyonlar Ligi)

LASK 1-0 Rosenborg (UEFA Avrupa Ligi)

Mönchengladbac 0-4 Wolfsberger AC (UEFA Avrupa Ligi)

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASININ SON HALİ

Hollanda temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Ajax 3 - 0 Lille (Şampiyonlar Ligi)

PSV 3 - 2 Sporting Lisbon (UEFA Avrupa Ligi)

Partizan 2 - 2 AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi)

Rangers 1 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

Ukrayna temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Shakhtar Donetsk 0 - 3 Manchester City (Şampiyonlar Ligi)

Dinamo Kiev 1 - 0 Malmö (UEFA Avrupa Ligi)

Wolfsburg 3 - 1 FC Oleksandriya (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Club Brugge 0 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

Getafe 1 - 0 Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)

Roma 4 - 0 Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

Bratislava 4 - 2 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)