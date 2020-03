UEFA Uluslar Ligi kuraları yarın çekilecek

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi yarın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak.Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı kura çekimi, TSİ 20.00'de başlayacak.Türkiye'yi kura çekiminde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil edecek.UEFA'ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek.TorbalarKura öncesinde belirlenen torbalar şöyle:A LigiTorba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçreTorba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalyaTorba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveçTorba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlandaB LigiTorba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek CumhuriyetiTorba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, FinlandiyaTorba 3: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlandaTorba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, RomanyaC LigiTorba 1: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, GürcistanTorba 2: Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum KesimiTorba 3: Estonya, Slovenya, Litvanya, LüksemburgTorba 4: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, MoldovaD LigiTorba 1: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, LihtenştaynTorba 2: Andorra, Malta, San MarinoMaç takvimiUEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Avrupa Ligi'ni kazanan takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:1. hafta: 3-5 Eylül 20202. hafta: 6-8 Eylül 20203. hafta: 8-10 Ekim 20204. hafta: 11-13 Ekim 20205. hafta: 12-14 Kasım 20206. hafta: 15-17 Kasım 2020Final: 2, 3, 6 Haziran 2021Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022StatüGruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak.B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.2022 Dünya Kupası Elemeleri bağlantısıDünya Kupası Elemeleri'nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar'da düzenlenecek finallere yükselecek.Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.