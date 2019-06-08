UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor

Portekiz
ile Hollanda
'nın milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali yarın oynanacak. Avrupa
futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın TSİ 21.45'te yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak.
Portekiz'in Porto
kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.
Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre
ile İngiltere
ise yarın TSİ 16.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.
Kaynak: AA
Hollanda
, Portekiz
, Spor