UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı Alan Kulüpler Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi. Kurul, 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

1. LİGDEN GİRESUNSPOR VE İSTANBULSPOR LİSANS ALDI

Yapılan incelemeler sonucunda, UEFA Lisansı başvurusunda bulunan Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile Spor Toto 1. Ligden Giresunspor ve İstanbulspor, UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

14 KULÜP UEFA LİSANSI, 5 KULÜP ULUSAL LİSANS ALDI

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise Spor Toto 1. Lig'den Altınordu, TFF 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne lisans verildi. Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 5 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

30-60 GÜN EK SÜRE TANINDI

TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verdi. Kurul, kalan 47 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ila 60 gün ek süre tanıdı.

Kaynak: AA