UEFA, Yanlışlıkla Şenol Güneş'in Küfürlü Videosunu Paylaştı

Avrupa Liginde temsilcilerimizden Beşiktaş, bu akşam Sarpsborg ile karşılaşacak. UEFA Almanya resmi twitter adresi, mücadele öncesinde eski maçın görüntülerini paylaşırken gözden kaçan detay dikkat çekti.
ŞENOL GÜNEŞ GOLDEN SONRA KÜFREDİYOR
Beşiktaş'ın kazandığı 3-1'lik mücadelenin görüntülerinde, Babel'in 52. dakikadaki golü sonrası yedek kulübesinde Şenol Güneş'in küfrettiği görülüyor. Hollandalı futbolcunun son dönemdeki hareketlerinden memnun olmayan taraftarlar, bu tweet'in altında toplanarak "Hocaya destek veriyoruz. Ağzına sağlık." yorumunda bulundu.
Beşiktaş,Almanya,Şenol Güneş
29 Kasım 2018 Perşembe 14:11