29 Kasım 2018, 14:11
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UEFA, Yanlışlıkla Şenol Güneş'in Küfürlü Videosunu Paylaştı

UEFA'nın Almanya twitter hesabı, Şenol Güneş'in Sarpsborg maçındaki videosunu paylaştı. Videoda, tecrübeli hocanın küfrettiği ortaya çıktı.

Avrupa Liginde temsilcilerimizden Beşiktaş, bu akşam Sarpsborg ile karşılaşacak. UEFA Almanya resmi twitter adresi, mücadele öncesinde eski maçın görüntülerini paylaşırken gözden kaçan detay dikkat çekti.

ŞENOL GÜNEŞ GOLDEN SONRA KÜFREDİYOR

Beşiktaş'ın kazandığı 3-1'lik mücadelenin görüntülerinde, Babel'in 52. dakikadaki golü sonrası yedek kulübesinde Şenol Güneş'in küfrettiği görülüyor. Hollandalı futbolcunun son dönemdeki hareketlerinden memnun olmayan taraftarlar, bu tweet'in altında toplanarak "Hocaya destek veriyoruz. Ağzına sağlık." yorumunda bulundu.

Beşiktaş,Almanya,Şenol Güneş
29 Kasım 2018 Perşembe 14:11



YORUMLAR (16)
ADINIZI YAZIN: adini lekelediler sahsini kirletiler dava acin mahkemeye ver iyi nafaka alisiniz senol bey
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BANKERMAN: Efendidir. Yersen:)
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BEŞİKTAŞ: SİZİN imPARAtorunuzdan bin kat daha karakterlidir bu adam Türkiyeye zamanında 2. lik getirdi değerini bilmediniz arkasından konuştunuz
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ZIR DELI: KUFUR ETMEYEN BI ERKEK VARSA GELSIN ITIRAF ETSIN GAZETEYE SOK HABER DIYE YAYIN YAPALIM )
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FB Lİ: Küfürsüz Videosu yokki ellaaam
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