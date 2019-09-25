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UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adı "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirlendi.

25.09.2019 09:34UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirledi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adını duyurdu.

2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde düzenlenecek yeni turnuvanın adı, "UEFA Avrupa Konferans Ligi" oldu. Yeni organizasyon, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacak.

FİNAL STATLARI BELLİ OLDU

Bu arada UEFA İcra Kurulu, 2021 yılında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Stadı'nda, Süper Kupa maçının ise Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan UEFA'nın, kendisine üye 55 ülkeye ve futbol kulüplerine, kadınların statlara girmesine izin verilmeyen ülkelerde maç yapmamaları konusunda öneride bulunacağı açıklandı.

UEFA İcra Kurulu, İsviçre'nin Nyon kentinde 4 Aralık'ta tekrar buluşacak.

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Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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