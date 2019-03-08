08 Mart 2019, 14:26
»»

UEFA'yı Protesto Eden Taraftarlar, Kale Direklerine Zincir Çekti

Luzernli taraftarlar, Young Boys ile oynanan maçın, Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle erken saate alınmasına kızdı, kale direklerini zincirledi.

İsviçre Kupası çeyrek finalinde Luzern ile Young Boys arasında oynanan maç öncesi ilginç anlar yaşandı. Şampiyonlar Ligi maçlarının olması sebebiyle kendi maçlarının erkene alınmasına tepki gösteren Luzern'li taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya indi ve maçın oynanacağı kalenin direklerine zincir çekerek kilitledi.

GÖREVLİLER ZİNCİRLERİ KALDIRDI

Mücadelenin hakemleri eşi benzeri görülmemiş protesto karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, zincirlerin görevliler tarafından kırılması sonrası maç başlayabildi.

Luzern mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak adını kupada yarı finale yazdırdı.

Young Boys, Spor


YORUMLAR (7)
RİZELİ: Zincir büyüsü...! Denesek mi bizde uşaklar...?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NN: TS liler gibi taraftar
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
MÜGOŞŞ: ıyyy ne biçim taraftarlar var yaaa...
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
MENEGER: O zinciri o kiliti kim nasıl stada soktu. Üstelik taraftarlar sahaya nasıl girdi. Bu işin içinde taraftar yok gibi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz