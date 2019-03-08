UEFA'yı Protesto Eden Taraftarlar, Kale Direklerine Zincir Çekti

İsviçre Kupası çeyrek finalinde Luzern ile Young Boys arasında oynanan maç öncesi ilginç anlar yaşandı. Şampiyonlar Ligi maçlarının olması sebebiyle kendi maçlarının erkene alınmasına tepki gösteren Luzern'li taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya indi ve maçın oynanacağı kalenin direklerine zincir çekerek kilitledi.

GÖREVLİLER ZİNCİRLERİ KALDIRDI

Mücadelenin hakemleri eşi benzeri görülmemiş protesto karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, zincirlerin görevliler tarafından kırılması sonrası maç başlayabildi.

Luzern mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak adını kupada yarı finale yazdırdı.