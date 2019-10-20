Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz çiftçi oldu

Bir döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat veren ve performansıyla alkış toplayan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, son zamanlarda çiftçiliğe merak saldı. Gürbüz, Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gidiyor.

TARIMLA İLGİLENİYOR

Ufak Tefek Cinayetler'in final yapmasından sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu, yeni uğraşıyla merakta olan hayranlarının karşısına çıktı.Gürbüz, son olarak çiftçiliğe merak saldı. Doğaya ve hayvanlara ilgisi herkes tarafından bilinen güzel oyuncu, tarımla ilgileniyor.

MAGAZİN GÜNDEMİNE MANŞET VERDİ

Balıkesir'de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başlayarak 9 gündür eğitim alan Aslıhan Gürbüz, öğrendiklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aldığı eğitim hakkında hayranlarını bilgilendiren Gürbüz magazin gündemine de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncu Instagram hesabından şu notu paylaştı;

"GELSİN 'ÇİFTÇİ OLDU' BAŞLIKLARI"

"9 gündür "Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği" üzerine bir eğitim alıyorum, farklı sektörlerden 75 arkadaşım ile birlikte. (Burası işin magazin kısmı, gelsin "çiftçi oldu" başlıkları) Ama ben size, eğitim aldığım yeri anlatmak isterim. BAÇEM (Balıkesir çiftçi eğitim merkezi), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı bir müdürlüktür. Burhaniye de Börezli köyünde 100 dönümlük bir araziye kurulmuş bir ilim irfan yuvası da diyebiliriz. Gerçekten bir avuç insan 2015 den beri harikalar yaratmış burada, büyük özverilerle çalışmışlar. Çok büyük ve önemli şeyler keşfetmişler, üretmişler, öğrenmişler ve öğretmişler."

"BEN GİBİLERE TOPRAĞIN ŞİFASINI ANLATTILAR"

"4 kuşak öncem toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere, doğanın şifasından, toprağın bereketine, suyun kutsallığından, tarlada ki emeğe her şeyi tek tek anlattılar. 4 kuşaktır çiftçilik yapanlara, uzaklardan köylerden gelenlere, ziraat mühendislerine de anlattılar, onlarla da bilgileri paylaştılar."

"BU EĞİTİM TÜM TÜRKİYE'YE YAYILSIN"

"Araştırın, neler yapmışlar, nasıl eğitimler vermişler nasıl festivaller düzenlemişler. Siyasetten bürokrasiden anlamam ama bu eğitimin bu oluşumun bütün belediyelere ve dolayısıyla ülkeye yayılması gerektiğini düşünüyorum."

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

"Sevgili büyüklerim, bir inceleyin, kendi şehirlerinize uyarlayın, burası her bilgisini tecrübesini paylaşan bir kurum. Bu bilgiler bu eğitim hepimiz için önemli, geleceğimiz bu topraklarda, gelin hep birlikte çalışarak tıbbi ve aromatik bitkiyi en iyi yetiştiren ülkeler arasına girelim."