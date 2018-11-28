Ufak Tefek Cinayetler'le Ekranlara Dönen Şükran Ovalı, "Estetik" İddialarına İsyan Etti

3 ay önce kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, ekranlara hızlı dönüş aldı. Reyting rekortmeni dizi Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna dahil olan Ovalı, oynadığı ilk bölümdeki performansıyla dikkat çekti. Uzun aradan sonra izleyici karşısına çıkan Ovalı'nın yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.
İDDİALARI YALANLADI
Yüzündeki şişlik yüzünden estetik yaptırdığı yönünde iddialar sosyal medyada yer aldı. Estetik yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında çıkan "estetik" haberlerini yalanladı.
İşte Ovalı'nın o paylaşımı;
DOKTORU 'SINIRDASIN' DEDİ
Öte yandan Şükran Ovalı'nın doktorunun "Maksimum 3 hafta sonra sinüzit ameliyatı olması gerekiyor. Eğer olmazsa iş göz ameliyatına kadar gidecek" dediği öğrenildi.
ufak tefek cinayetler dizisi,Şükran Ovalı
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:45