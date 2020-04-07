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UFC, Dövüşleri Düzenlemek İçin Özel Bir Ada Hazırlıyor

Tüm dünya corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele ederken, birçok resmi spor organizasyonu da ya erteleniyor ya da iptal ediliyor.

07.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:51
UFC, Dövüşleri Düzenlemek İçin Özel Bir Ada Hazırlıyor
Tüm dünya corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele ederken, birçok resmi spor organizasyonu da ya erteleniyor ya da iptal ediliyor. Ancak diğer sporların aksine UFC, mümkün olan en kısa sürede yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Görünüşe göre UFC, şimdiye kadar bildiğimiz geleneksel kafes dövüşü formatının dışına çıkarak farklı bir şey yapmaya hazırlanıyor. UFC CEO'su Dana White, kafasındaki yeni planı hayata geçirmek için özel bir adayı hazır hale getirdi bile. White, tüm uluslararası dövüşçüleri yasal bir şekilde bu adaya getirmeyi ve burada dövüşler düzenlemeyi planlıyor. Üstelik bu planı hemen bu ay sonuna doğru hayata geçirmek istiyor.

White'ın, henüz nerede olduğu bilinmeyen adaya 2 ay süresince sahip olacağı ve burada her hafta bir dövüş düzenleyeceği belirtiliyor. Bunun ne kadar güvenli ya da yasal olacağı bilinmez ama UFC, adaya davet edilen herkesin tesislere girmeden önce özel bir taramadan geçirileceğini söylüyor.

"We're going to get the fighters somewhere, and we're going to bring them to this location. They won't know where they're headed to."@danawhite explains the logistics of how fighters will be transported to the site of #UFC249, as well as the soon-to-be-secured private island. pic.twitter.com/KMPGZ0qc9Q
— ESPN MMA (@espnmma) April 7, 2020

Dana White'ı belki bir çeşit deli olarak görüyor olabilirsiniz fakat White'ın dışında Avustralya'nın Ulusal Rugby Ligi'nin de bir süredir benzer bir fikir üzerinde düşündüğünü belirtelim.

Tüm dünyada corona virüs salgını varken böyle bir etkinliğin düzenlenmesi, uluslararası seyahat kısıtlamalarının ihlal edilmesine ve tehlikenin artmasına neden olabilir. Ayrıca bu tür uluslararası spor organizasyonlarının en önemli faktörü seyircidir. Ancak şimdilerde insanlar salgınla mücadele ederken, herhangi bir spora vakit ayırılıp seyirci olunması çok da mümkün görünmüyor.

Yine de UFC'nin böyle bir etkinlik düzenlemesi ilginç olabilir. En azından 90'ların meşhur dövüş filmlerinde gördüklerimize en yakın şey olarak karşımıza çıkabilir ('Mortal Kombat' filmi ve Bruce Lee'nin 'Enter the Dragon' filmi gibi).

Kaynak: Tamindir



Etiketler: CEO, Teknoloji
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