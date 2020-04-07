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UFC, gizli bir adada devam edecek

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC (Ultimate Fighting Championship) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gizli bir adada devam edecek.

07.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:42
UFC, gizli bir adada devam edecek
Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC (Ultimate Fighting Championship) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gizli bir adada devam edecek.
UFC başkanı ABD'li Dana White, TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.
18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.
Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.
Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Spor
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