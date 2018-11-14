Üfe 0,88 Arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya nazaran yüzde 0,88, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 9,44, bir önceki yılın aynı ayıyla mukayese edildiğindeyse yüzde 16,02 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,17 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,75 ve balıkçılıkta yüzde 7,05 azalış olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,99, canlı hayvanlar ve hayvani ürünlerde yüzde 2,26 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,56 azalış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,10 azaldı.
Ekim 2018'de endekse alınan 92 maddeden 10 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatlarında azalış, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. - BALIKESİR
Aralık
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:00