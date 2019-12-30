"Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen "Adap" konulu Ufka Yolculuk-8 Bilgi ve Kültür Yarışması tanıtıldı.

Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına katılan Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada "Kendi öz kaynaklarımıza ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Adap, bizim toplumumuzda, özümüzde her zaman var olmuş değerimizdir. Bir şeyi bilmek ilimdir, uygulamak edeptir, adaptır." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şunları kaydetti:

"Sivas Belediyesi olarak gençlerimize ve eğitime yönelik topluma dokunan her projenin ortağı olmak istiyoruz ve bugüne kadar da böyle yaptık. Şehrimize değer katacak bu şehrin gençlerinin yetişmesinde paydaş olacağız Sivasımıza eğitim alt yapısı konusunda çok güzel yatırımlar yapıldı, bundan sonra içini doldurmamız gerekiyor. Bu eğitime anlam kazandıracak değerleri, gençliğimizin milli ve manevi kişiliğiyle yetişmesine katkı verecek projeleri hep birlikte yapmamız gerekir."

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Turan Özdemir, "Adap" ile ilgili sunum yaptı.

Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Emrullah Alkaşı da yarışmayla ilgili bilgiler verdi.

Yarışmanın bu yıl 8. kez yapılacağını aktaran Alkaşı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 farklı kategoride yarışmanın yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA