Ufka Yolculuk, Çayırova Protokolünü Ziyaret Etti

Gebze Bölgesi( Çayırova, Darıca, Dilovası), yurt çapında düzenlenecek Ufka Yolculuk 7 Bilgi ve Kültür yarışmasına hazırlanıyor. Genel Organizasyonun Server Gençlik ve Spor Kulübü, tarafından organize edilen Ufka Yolculuk 7 Bilgi ve Kültür yarışmasının Gebze ayağında bölgemizin önemli kuruluşlarıLider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) ve KİHMED çalışmalarına devam ediyor.

''GÜZEL AHLAK''

16 Şubat'a kadar kayıtların sürdüğü Ufka Yolculuk 7 Bilgi ve Kültür Yarışmasının bu yıl ki ana teması ''Güzel Ahlak''. İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası yapılacak yurt geneli yarışmalarda toplamda 1 Milyon TL değerinde ödül dağıtılacak. Organizasyon heyeti yarışmanın hazırlıkları kapsamında Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç'u ziyaret ederek yarışmayla ilgili bilgi verip, destek aldılar.

SON BAŞVURU 16 ŞUBAT

Yarışmayla ilgili bilgi veren Gebze Bölgesi Ufka Yolculuk Koordinatörü Serkan VAREN, 17 ve 18Şubat' da online sınav yapılacağını, yarışma puanlarının 25 Şubat'ta açıklanacağını ifade ederek, "17 Mart'ta yazılı sınav yapılacak, 3 Nisan'da yazılı sınav sonuçları açıklanacak ve 13 Nisan'da ödül töreni yapılacak. Bizde Ufka Yolculuk sınavının Kocaeli ve Gebze Bölgesi için organizasyon heyeti olarak çalışmalara başladık. Sınava katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz www.ufkayolculuk.com adresinden başvuru yapabilecek. Başta Gebze Bölgesi olmak üzere tüm öğrenci kardeşlerimizi davet ediyoruz. "dedi.

KOCAELİ'YE AYRI ÖDÜL

Türkiye geneli ve Kocaeli sonuçları için ayrı ödüller verileceğini ifade eden VAREN, "Kocaeli' de birincilere 3 bin TL, ikincilere 2 Bin TL,Üçüncülere Bin TL, 4 ve 7 arası da 500 TL ödül verilecek. Yarışma kapsamında Çayırova Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüzü ziyarete ederek, kendilerine ilgileri ve destekleri için teşekkür ederiz. "diye konuştu.