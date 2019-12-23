Haberler » Güncel » Ufka Yolculuk yarışması kayıtları başladı - Haber

Ufka Yolculuk yarışması kayıtları başladı

Kırşehir'de, Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Seva Ahlak Kültür Çevre Derneğinin ortaklaşa organize ettiği sivil yarışma organizasyonu olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 8.si için kayıtlar başladı.

23.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:42 Ufka Yolculuk yarışması kayıtları başladı
'de, Ahi Gençlik ve İzcilik Kulübü ile Seva Ahlak Kültür Çevre Derneğinin ortaklaşa organize ettiği sivil yarışma organizasyonu olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 8.si için kayıtlar başladı.

Yarışma ana temasının "Adap" olarak belirlendiği ve Kur'an-ı Kerim meali, Peygamber Efendimiz'in hayatı, hadis-i şerif, ilmihal, Kur'an ve sünnet bütünlüğü, evrensel bir değer olan "Güzel Ahlak" gibi konularda da yarışılması planlanıyor.

Yarışmaya başvuru yapanlar, 29 Şubat 2020 tarihinde bulundukları yerden diledikleri şekilde Online sınava katılabilecekler. Yazılı sınav ise 29 Mart 2020 Pazar günü yapılacak. 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada; İlkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, "Edep Diyarına Yolculuk" Ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, "Edep Mektebi" Lise kategorisinde yarışmaya katılanlar ise "İletişim, Nezaket ve Adap" kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32   Polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı - Haber
17:31   Sevgilisini cipinde bıçakladı, linçten kurtarıldı- Yeniden - Haber
17:30   Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
17:24   Erzincan'da Köysel Dönüşüm kapsamında örnek köy evleri hak sahiplerine teslim edildi - Haber
17:24   Vali Erin, Viranşehir'de vatandaşlarla buluştu - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:33:48