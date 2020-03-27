UFRAD Başkanı Aydın: 3 ay kira alınmasın, sonraki 3 ayda da yüzde 50 indirim bekliyoruz

Tek amaçlarının dünya ekonomisini de kasıp kavuran koronavirüs salgının, Türk ekonomisine de olan olumsuz etkisini ve doğal olarak sektörlerindeki markalarına ve çalışanlarına yansımasını en aza indirmek olduğuna vurgu yapan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın , "Özellikle, AVM'lerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerimiz bugüne kadar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Ancak hayatın olağan akışına aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden özellikle Mart ayı ile birlikte, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında normal prosedür dışında bu aylarda kira alınmamasını, sonraki 3 ayda yüzde 50 indirim bekliyoruz" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de vakaları görülen koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkilerine karşı "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" açıklanırken, 2019 yılında pazar payı 43 milyar dolara ulaşan ve yarattığı istihdam sayısı 250 bin kişiyi aştığı belirtilen Franchising sektörü de AVM sahiplerinden anlayış beklediklerini duyurdu. UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; "Ülkemizde 250 bin kişiye istihdam yaratan Franchising sektörü büyük bir sınav vermekte. Özellikle, AVM'lerin içinde bulunan işletmelerimiz virüs nedeniyle telafisi son derece zor günler yaşıyor. Yüksek ve artık ödenemez hale gelen kiralar markalarımızı tehdit etmekte" dedi.

"BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Bu zor dönemde Franchising sisteminin önemini ve faydasını bir kez daha gördüklerini ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Markalarımız Franchise'lerinin bu dönemi atlatabilmesi için her türlü desteği veriyorlar. Servislerin Gel-al ve paket servislere kaydırılmasında destek, hijyen konularında kapsamlı eğitimler ve gerekli uygulamalar son derece titizlikle yapılıyor. Markalarımız zincirleri ile birlikte stratejiler geliştirerek, bu sancılı dönemi atlatmak için birbirlerinden güç alıyorlar. Tek başına ayakta kalmaya çalışan işletmeleri çok daha zor ve belirsiz bir gelecek bekliyor. Güçlü markalarımızın çatısı altında daha iyimser bir tablo görüyoruz" diye konuştu.

"EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: 'Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza bu zor süreçte hazırladıkları destek paketlerinden dolayı minnettarız. Bu destekler sayesinde ekonomide yaşanacak sıkıntılar bir nebze giderilmekte. Buna rağmen önümüzdeki dönemde tüm sektör paydaşları elini taşın altına koymalı ve hep beraber hareket etmeliyiz. Kazan-Kazan modeli ile ilerleyemezsek önümüzdeki dönemde kimse kazanamayacak ve görmek istemediğimiz sonuçlarla karşılaşacağız. Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Çalışmaya bir şekilde devam etmek zorundayız. Birlikte atlatacağız"

"SEKTÖRDEN DESTEK İSTİYORUZ"

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, tüm dünya ile birlikte ülke olarak zor zamanlardan geçtiklerini söyleyerek; "Her türlü fırtınada gemimizi güvenli limanlara yanaştırdık. ve tek amacımız, tüm dünya ekonomisini kasıp kavuran Covid-19 salgının, Türk ekonomisine de olan olumsuz etkisini ve doğal olarak sektörümüzün değerli markalarına ve çalışanlarına yansımasını en aza indirmek. Özellikle, AVM'lerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerimiz bugüne kadar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Ancak hayatın olağan akışına aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden özellikle Mart ayı ile birlikte, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında normal prosedür dışında bu aylarda kira alınmamasını, sonraki 3 ayda yüzde 50 indirim bekliyoruz. Bu zorlu ve tarihi süreçte herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin de bilinci içindeyiz. Birçok firma kepenk kapattı. Personellerimizi mağdur etmemek arzusundayız. Bu süreçte hep birlikte ayakta kalabilmek için acil destek ve anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA