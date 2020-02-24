Ufuk Beydemir: Özümüze döndüğümüz bir albüm oldu

Ufuk Beydemir ve ekibinin sergilediği göz doldurucu performans, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

'Özümüze döndük'

Konser öncesi kendi ekibinin getirdiği sürpriz pastayla poz veren Ufuk Beydemir, yeni albümünün heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi; "Her şeyden önce sevenlerimize söylediğimiz şarkı listesini yenilememiz gerçekten mutluluk verici bir gelişme. Dinleyiciye sunduğumuz farklı bir albüm oldu. Özümüze ve köklerimize döndüğümüz bir albüm kaydettik. Albümü iyileştirici bir özelliğe sahip olan 444 frekans aralığında kaydederek tamamladık. Enstrümanları akort ettiğimiz 444 frekansı daha fresh bir sound yaratıyor. Kristal Oda tüm sevenlerimize armağan olsun."

Başarılı rock yıldızı Ufuk Beydemir'in Kristal Oda isimli ikinci stüdyo albümünün bir diğer lansman konseri, 28 Şubat Cuma akşamı 22.30'da If Performance Hall Beşiktaş Sahnesi'nde gerçekleşecek.