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Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı kaleci Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti.

19.07.2019 22:13 Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı kaleci Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ufuk'un Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ufuk Ceylan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan, Spor

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