Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa siyasetinin duayen isimlerinden biri olan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Bayram Yıldız'ın mezarını ziyaret etti.



AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı ile BESAŞ Genel Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunan ve Bursa siyasetinin önemli isimlerinden biri olan başkan merhum Bayram Yıldız, 5 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, merhum başkanı kabri başında andı. Emirsultan mezarlığına giden Cömez, burada dua okuduktan sonra Bayram Yıldız'ın mezarına su dökerek çiçekleri suladı.



Başkan Ufuk Cömez, "Bayram Yıldız, Bursa için, Osmangazi için büyük fedakarlıklar yaptı. AK Parti'ye büyük hizmetler yaptı. Asla unutulmayacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA