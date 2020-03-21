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Ufuk Sarıca'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

21.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:26
Ufuk Sarıca'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe 'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadroda korona virüs rastlanmasının ardından spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımlamaya devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Basketbol takımındaki dostlarımıza, sporcu kardeşlerimize ve idari bölümde çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun... Umarım detaylı tarama sonuçları iyi çıkar ve bu tatsız dönem kısa sürede atlatılır..#EvdeKal" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : A Milli Erkek Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Fenerbahçe, Spor

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