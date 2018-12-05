Ufuk Sarıca: "Gençler Büyük Maçlar Oynayabileceklerini Kanıtladı"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:59



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:59

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, Başantrenör Ufuk Sarıca, oyunculardan Semih Erden ile Scottie Wilbekin Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) açıklamalarda bulundu.Eleme maçları devam ederken Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikleri için oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Ufuk Sarıca, "Bütün oyuncularımız maçlarda kalplerini sahaya koyarak iyi mücadele ettiler ve her zorluğa rağmen başarılı olabileceklerini gösterdiler. Kulüplerinde çok süre alamayan oyuncularımıza bu maçlarda fırsat tanıdık. Onlar da büyük maçlarda oynayacak güce ve yeteneğe sahip olduklarını kanıtladılar. Biz takım olarak bir geçiş sürecindeyiz, yeni bir jenerasyon oluşturuyoruz. Takımımızda fazla sayıda genç oyuncumuz var ve böyle maçlarda yer alarak deneyim kazanıyorlar. Bunu hep söylüyorum, çünkü bir yandan jenerasyon değişikliği yaparken, bir yandan da iyi sonuçlar almayı başardık. Daha oynanacak maçlarımız olmasına rağmen, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledik. Bunu da bütün oyuncularımız, kulüplerimiz ve federasyonumuzun desteği ile hep birlikte yaptık. Basketbol ailemize teşekkür ediyorum. Şu anda sanıyorum gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Gelecekten ve genç oyuncularımızdan çok ümitliyim" diye konuştu.SEMİH ERDEN: "ÇİN'E TAM KADRO GİDECEĞİZ"Çin'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Semih Erden, "Çin'e gitmeyi garantileyerek en büyük hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. İşimiz henüz bitmedi. Şu ana kadar iyi geldik ancak şimdi yeni hedefler bizi bekliyor. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve bunun farkındayız. Oraya gidene kadar takım olarak yapmamız gereken çok şey var. Kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir takımımız var ve Çin'e tam kadro gideceğiz. Dünya Kupası'na kadar her gün özveri ile hazırlanacağız. Orada da hedefimiz büyük, başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.SCOTTİE WİLBEKİN: "BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"Dünya Kupası'nda yer alacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Scottie Wilbekin, "Daha önce böyle büyük bir tecrübe hiç yaşamadım. Dünya Kupası'na katılacak olmak gerçekten çok heyecan verici. Benim için büyük bir gurur ve böylesine büyük ve önemli bir şeyin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Daha önce Çin'de de, Dünya Kupası'nda da bulunmadım. Orada Türk Milli Takımı ile birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Çin'e kadar elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp, orada kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.- İstanbul