Ufuk Sarıca, Karşıyaka ile imzalıyor

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig ekibi Pınar Karşıyaka, eski başantrenörü Ufuk Sarıca ile anlaşma sağladı. Pınar Karşıyaka'da çalıştığı dönemde takıma lig, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandıran, Eurochallenge Cup'ta final oynatan tecrübeli çalıştırıcının cuma günü sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Karşıyaka'da tarihi başarılara imza atıp 2016 yılında ayrılan Sarıca'nın yeniden kulübe dönmesi taraftarı coşturdu. Yeşil-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyada mutluluklarını paylaştı. Taraftarın 'Başbakan' lakabını taktığı Ufuk Sarıca'nın yuvaya dönecek olması camiada heyecan yarattı.

Son yıllarda Play-Off oynama başarısı gösteremeyen Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın gelişiyle bütçe artışı da yapılacağı ifade edildi. Karşıyaka ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Ufuk Sarıca'nın ekibinde Arda Demirbağ, Engin Gençoğlu ve İnanç Koç yer alacak. - İzmir

Kaynak: DHA