Haberler » Spor » Haber

Ufuk Üniversitesi'nden paralimpik sporculara sağlık sponsorluğu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile Ufuk Üniversitesi arasında milli sporcular ve ailelerini kapsayan sağlıkta iş birliği protokolü imzalandı.

23.09.2019 16:14Ufuk Üniversitesi'nden paralimpik sporculara sağlık sponsorluğu
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile Ufuk Üniversitesi arasında milli sporcular ve ailelerini kapsayan sağlıkta iş birliği protokolü imzalandı.
Üniversitede gerçekleşen imza törenine Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin, rektör Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, federasyon as başkanları İrfan Çelik ve İlhami Kılınçkaya ile akademisyenler katıldı.
Girgin, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Daha önce futbol takımını davet etmiştik. Bütün engelli arkadaşlarımızı ücretsiz tedavi edeceğimize söz vermiştik. İnşallah bundan sonra bunu yapacağız. Bizim için engelli kelimesi yok. Protokolün kağıda dökülmesi daha güzel. Biz sporcularımızın ve ailelerinin tedavilerini yapacağız." diye konuştu.
Rektör Tezcaner ise "Daha önce sporcularımızı davet ettiğimizde başarılarını çok güzel anlattılar. Bizler engellerin bedende değil kafalarda olduğunu biliyoruz. Yeter ki bu engeli aşalım. Bunun nasıl olduğunu sporcular bizlere ve öğrencilere gösterdi. Çocuklar, sporcularımızın başarı öyküleriyle gurur duydular." ifadelerini kullandı.
Federasyon olarak böyle bir anlaşmayı ilk defa Ufuk Üniversitesi ile yaptıklarını vurgulayan Çelik de "Bu konuda çocuklarımıza koca bir hastanenin hizmet vermesi önemli ve gurur verici. Spora ve sporculara çok değerli olacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından milli sporcu ve ailelerine sürekli sağlık hizmeti verecek iş birliği protokolü imzalandı.

Ufuk Üniversitesi, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:12 Güldüren: "Geçen haftada kalmışız"
17:05 Ergin Ataman: "Euroleague başlayınca hazır olacağız"
16:55 Attamah: daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız
16:55 Ergin ataman: çok zor bir euroleague olacağı kesin
16:50 İranlı Milli Voleybolcu Mona Ashofteh, Elbistanspor'da
16:46 Anadolu Efes medya günü düzenledi
16:42 Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası sona erdi