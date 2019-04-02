Ufuk Yurt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA SARUHANLI belediye başkan adayı olan Ufuk Yurt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA SARUHANLI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ufuk Yurt isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA SARUHANLI adayı Ufuk Yurt kimdir? BTP MANİSA SARUHANLI adayı Ufuk Yurt yüzde kaç oy aldı?

Ufuk Yurt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA SARUHANLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Ufuk Yurt SARUHANLI ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. SARUHANLI ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Ufuk Yurt adlı BTP adayı toplamda 109 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA SARUHANLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.