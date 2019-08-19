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- Uganda'da Akaryakıt Tankeri Patladı : 10 Ölü

- Uganda'da akaryakıt tankeri patladı : 10 ölüKAMPALA - Uganda'da akaryakıt tankeri ve üç otomobilin karıştığı kazada, tankerin patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

19.08.2019 12:04
- Uganda'da Akaryakıt Tankeri Patladı : 10 Ölü
- Uganda'da akaryakıt tankeri patladı : 10 ölü
KAMPALA - Uganda'da akaryakıt tankeri ve üç otomobilin karıştığı kazada, tankerin patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Uganda'nın batısındaki Rubirizi bölgesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybederek üç otomobile çarpan ve alev alan bir akaryakıt tankeri patladı. Uganda polisince yapılan açıklamada, Kenya'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne giden tankerin patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.
Polis yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar, olay yerinden alınan 9 yanmış ceset otopsi analizi ve DNA profili çıkartılması için Lugazi Sağlık Merkezine taşındı" bilgisi verilirken tankerin altında sıkışan 1 kişinin de bedeninin henüz çıkartılamadığını kaydetti.
Polis, patlamanın ardından çıkan yangında çevredeki 25 küçük dükkanın ve pazar tezgahlarının yandığını ifade etti.
- Uganda'da Akaryakıt Tankeri Patladı : 10 Ölü

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Kaynak: İHA

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