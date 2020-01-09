Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı

Uganda'nın başkenti Kampala'daki bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA
Uganda Yangın ve Acil Müdahale Genel Müdür Yardımcısı Hassan Kyangai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Kampala'ya bağlı Kansanga'da, inşaat halindeki bir binanın henüz belirlenmeyen bir nedenle çöktüğünü bildirdi.
Kyangai, kazada 6 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kyangai, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.