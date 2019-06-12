Uganda'da ebola vakası tespit edildi

Uganda'da 1'i çocuk 3 ebola vakası tespit edildiği, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü
(WHO
), Demokratik Kongo Cumhuriyeti
'nde Ağustos ayından bu yana bin 400 kişinin hayatını kaybettiği salgının ardından Uganda'da da 3 ebola vakası tespit edildiğini açıkladı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
'nden ülkeye gelen 5 yaşındaki bir çocukta ebola virüsü belirlendiği ve çocuğun hastanede tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
Çocuğun ailesiyle birlikte 9 Haziran'da Uganda'ya geldiği ifade edilirken, yerel kaynaklar diğer 2 ebola vakasının çocuğun ailesinden kaynaklanabileceğini söyledi. Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı
, çocuğun aile üyelerinde ebola belirtileri görüldüğünü ve ailenin karantina altına alındığını açıkladı. Ancak aileden 6 kişinin çocuğunun tedavi gördüğü sırada ülkeden ayrılarak Uganda'ya girmeyi başardığı belirtildi.
Yetkililer, ebola salgınının komşu ülkelere sıçramasından endişe ediyor. - KAMPALA
Kaynak: İHADünya Sağlık Örgütü
, Kongo
, 3. Sayfa