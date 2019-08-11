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Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı

Uganda'da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak.

11.08.2019 15:37 Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı
Uganda'da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak.

Türkiye'den hayırsever Ahmet Ertürk tarafından toplanan kurban bağışlarıyla kesilen büyükbaş hayvanlar, yemek yapılarak muhtaç kişilere dağıtılıyor. Bayram süresince 200'den fazla büyükbaş hayvan kesilerek yemek yapılıp halka dağıtılacak. 5 binden fazla müslümana yemek ikram edileceğini belirten hayırsever Ahmet Ertürk, "Bu sene Kurban Bayramı'nda yine Müslümanlarla Afrika'da beraberiz. Burada tüm müslümanlara yemek ikram edeceğiz. Yemekler hazırlandı. Gönlümüz Türkiye'de ama fiziki olarak buradayız, müslümanlarla beraberiz. Hayırlı bayramlar olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - KAMPALA

Güncel

Kaynak: İHA

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