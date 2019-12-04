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Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü

Uganda'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

04.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:18Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü
Uganda'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bududa bölgesinde dün saatlerce devam eden şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
Afette en az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev sular altına kaldı.
Bölge yetkililerden Gerald Fungo, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini belirtti.
Dağlık bölgeye yakın olan Bududa'da 2010'da meydana gelen heyelanlarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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