Uganda'dan Ankaralı sanayicilere yatırım çağrısı

Uganda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Stephan Mubiru, ASO'da Ankaralı sanayicilerle bir araya gelerek, Uganda'ya yatırım çağrısında bulundu.Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) Uganda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Stephan Mubiru, ülkesinden gelen çok sayıda işadamı, parlamenter ve bürokratla birlikte Ankaralı sanayicilerle biraraya geldi. Mubiru, Uganda'ya yatırım çağrısında bulundu.Toplantının açılışında konuşan ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara sanayisi, ASO 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere Ankara'daki OSB'lerle ilgili genel bir bilgi verdi. Ardıç, Ankara sanayiinde öne çıkan sektörleri ve olası işbirliği noktalarını konuk heyete anlattı.Ankara'nın yüksek teknoloji içeren katma değeri yüksek ürünler ürettiğini, rekabetçi firma ve ihracatçıların olduğu bir kent olduğunu söyleyen Ardıç, "2018 yılı verilerine göre Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde 39 Ankara firması yer almaktadır. Türkiye'nin İlk 1000 ihracatçı firması arasında da 44 Ankara firması bulunmaktadır. Ankara, müteahhitlik, madencilik, iş makinaları ve savunma sanayi gibi güçlü sektörleri ile ön plana çıkmaktadır. Savunma sanayinin oluşturduğu altyapı ve talep sonucu makine ve metal sanayi başkentin ekonomisinde önemli bir seviyeye ulaşmıştır" diye konuştu. Ardıç, ASO olarak Uganda ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı ve ASO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata ise Türkiye'nin Afrika vizyonu içinde Uganda'nın özel bir yeri bulunduğunu belirterek, "Uganda'nın sahip olduğu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına her türlü katkıyı vermeye hazırız. Uganda ile olan dış ticaret hacmimizin İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde daha artması için gerekli çalışmaların yapılmasını planlıyoruz" dedi.AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Uganda Dostluk Grubu Başkanı Nevzat Ceylan da iki ülke büyükelçiliklerinin sadece birkaç yıl önce açılmış olmasına rağmen ülkeler arasında çok iyi ilişkiler kurulduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyon dolar olduğunu dile getiren Ceylan, "Ticaret hacmini yeterli görmüyoruz, artırmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine katkı sunacak, imzaya hazır olan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması' ve 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın mümkün olan en kısa sürede imzalanmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında serbest ticaret anlaşması imzalanması da gündeme gelmişti. Bu konuda da birlikte çalışmalıyız" dedi.Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru de ülkelerinin tarımsal üretim ve Madencilik sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, Türk yatırımcılarla işbirliği yapmak istediklerini bildirdi. Türk işadamlarını ülkelerine yatırıma davet eden Büyükelçi Stephen Mubiru, "Uganda ekonomik ve siyasi anlamda istikrarlı bir ülke. Tarım, altın, petrol, doğalgaz, su ürünleri ve turizm alanlarında çok geniş kaynaklara sahip. İki ülke arasında karşılıklı ortaklıklar kurmak istiyoruz. Ankaralı firmalarının da ülkemizde yatırım yapmasını bekliyoruz. Iki ülke arasında ki ticaret hacmini hep birlikte geliştirmemiz gerekiyor" dedi.Uganda Parlementosu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Hon Katutamu Hood ise iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının uzun süredir mevcut olan ticari ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. İki ülke arasında ki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getiren Hood, "Uganda'nın yabancı yatırımlara kolaylıklar tanıyordığını, özel sektörü teşviklerle desteklediğini söyledi. Kamu ve özel sektör ortaklığında enerji, madencilik ve altyapı çalışmalarına destek verildiğini belirten Hodd, Ankaralı yatırımcıları Uganda'ya davet etti.Konuşmaların ardından her iki ülke işadamları ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bazı görüşmeler ASO üyesi sanayicilerin üretim tesislerini ziyaretiyle sürdürüldü.ASO gerçekleşen toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Uganda Dostluk Grubu Başkanı Nevzat Ceylan, DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı ve ASO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, Uganda Parlementosu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Hon Katutamu Hood, Uganda heyeti ve ASO üyesi sanayiciler katıldı. - ANKARA