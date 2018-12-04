Uganda'dan Batı Akdenizli İş İnsanlarına Yatırım Çağrısı

04 Aralık 2018 Salı 11:37



04 Aralık 2018 Salı 11:37

Uganda Tarım Bakanlığı yetkililerinden ve Ugandalı iş insanlarından oluşan heyet, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğini (BAİB) ziyaret etti.BAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan ve Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Duran ile bir araya gelen heyet, yatırımcıları ülkelerine davet etti.İthalata dayalı bir ekonomiye sahip olduklarını ifade eden heyet üyeleri, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Ülke ekonomilerinin ithalata dayalı olduğunu kaydeden heyet üyeleri, yaş meyve sebze ürünleri, tohum, gübre ve makineye ihtiyaçları olduğunu, hayvancılık alanında ise makine ve teçhizat ile bilgi birikimine ihtiyaçları olduğunu kaydettiler.BAİB Başkanı Hakkı Bahar da Ugandalı iş insanlarının talep ettikleri tüm ürünlerin Batı Akdeniz bölgesinde üretilip, ihraç edildiğini kaydederek, ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.