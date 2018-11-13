Uganda'dan Sınırda "Ebola" Önlemi

Uganda'da, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında yer alan ve iki ülke arasındaki insan trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde ebola virüsüne karşı aşı kampanyası başlattı.
Uganda Sağlık Bakanı Ruth Aceng, yaptığı açıklamada, KDC sınırındaki Kabarole, Bunyangabo, Kasese, Ntoroko ve Bundibugyo bölgelerinde ebola salgını nedeniyle aşı kampanyası başlatıldığını bildirdi.
Aceng, bu bölgelerde her hafta yaklaşık 20 bin kişinin Uganda ve KDC'ye giriş çıkış yaptığını ifade ederek, "KDC'de eboladan ölenlerin sayısı gittikçe artıyor. Virüsün Uganda'ya geçmesi halk sağlığı için çok riskli. Bu nedenle gereken önlemleri alıyoruz." dedi.
Uganda Kızılhaç ekiplerinden Mutegeki John de AA muhabirine, "KDC'den gelen herkesi çeşitli testlerden geçiriyoruz. Halka ebolanın yayılması ve bu virüse karşı kendilerini nasıl koruyacakları konusunda eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.
KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, temmuz ayı sonunda ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine sıçrayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 147'ye çıktı. Bu kişilerden 116'sının ebola virüsü taşıdığı kesinleşti. Söz
konusu 116 kişiden 68'i hayatını kaybetti, 39'u iyileşti, 9'unun tedavisi halen sürüyor.
Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 5 bin 773 kişiye aşı yapıldı.
KDC'deki bir önceki ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.
İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan ebola, Aralık
2013'te Batı Afrika
'da yeniden baş göstermişti. Gine
, Liberya
ve Sierra Leone
'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.
fahrettin koca,Kongo