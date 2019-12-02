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Uganda heyeti Şanlıurfa'da

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz'ün refakat ettiği Uganda heyeti Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le bir araya geldi.

02.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:04Uganda heyeti Şanlıurfa'da
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz'ün refakat ettiği Uganda heyeti Valisi Abdullah Erin'le bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ı kalkınma modeli olarak alan ve bu amaçla 2018 yılında da Şanlıurfa'yı ziyaret eden Uganda heyeti, bir yıl sonra yeniden kentte geldi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz'ün refakat ettiği Uganda Parlamento Başkanı Rebecca A. Kadaga, Uganda Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Heyeti makamında ağırlayan Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şanlıurfa hakkında bilgiler verdi.

Vali Erin'e teşekkür eden Uganda Parlamento Başkanı Rebecca A. Kadaga da Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın her iki ülkenin de geleceği açısından umut verici olduğunu ifade etti.

Ziyaret, Vali Erin'in heyet üyelerine ziyaret anısına hediye vermesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

Mehmet Açıkgöz, Şanlıurfa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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