22.06.2019 20:11
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Uganda Luyindama'yı üzdü

Uganda Luyindama

Afrika Uluslar Kupası A Grubu mücadelesinde Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu mücadelesinde Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 'ni 2-0 mağlup etti.
Mısır 'da gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası maçında başkent Kahire 'de oynanan A Grubu mücadelesinde Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama 'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti Uganda'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Uganda'nın gollerini 14'üncü dakikada Patrick Kaddu ve 48'inci dakikada Emmanuel Okwi kaydetti. Maça Christian Luyindama maça ilk 11'de başlarken 90 dakika oyunda kaldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Christian Luyindama , Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Afrika , Spor

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