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Uganda Meclis Başkanı Kadaga TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüştü.

04.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:08Uganda Meclis Başkanı Kadaga TBMM'de
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüştü.
Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Kadaga ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.
Şentop ve Kadaga, baş başa görüşmenin ardından düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede, iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Görüşmeye, Türkiye-Uganda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Necip Fazıl Kurt ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.
Şentop, görüşmenin ardından konuk Meclis Başkanı onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.
Bu arada Meclis Başkanı Şentop, konuk Meclis Başkanı Kadaga'ya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi.
Kadaga, TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezdi ve yetkililerden Genel Kurul düzeni ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Şentop ve Kadaga, TBMM Şeref Holü'nün merdivenlerinde, Meclis'i ziyarete gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Politika

Kaynak: AA

Politika

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