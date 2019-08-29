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Ugandalı Harvard öğrencisi kendsisini Twitter'da engellediği için Devlet Başkanı Museveni'ye dava...

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan Ugandalı bir öğrenci, Twitter'dan paylaştığı bir mesaj sonrasında Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin hesabı tarafından engellenince konuyu yargıya taşıdı.

29.08.2019 01:33 Ugandalı Harvard öğrencisi kendsisini Twitter'da engellediği için Devlet Başkanı Museveni'ye dava...

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan Ugandalı bir öğrenci, Twitter'dan paylaştığı bir mesaj sonrasında Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin hesabı tarafından engellenince konuyu yargıya taşıdı.

Mesajında Museveni için 'diktatör' diyen Taylor Seguya, kısa bir süre sonra Museveni'nin resmi Twitter hesabı tarafından engellendi.

Twitter'da bir hesap tarafından engellenen kişiler, o hesaptan yapılan paylaşımları göremiyor, söz konusu paylaşımların altına yorumlarını yazamıyor.





Uganda'nın başkenti Kampala'da sulh mahkemesine müracat eden Seguya, Devlet Başkanı Museveni'nin kendisini engellemesini 'kanunlara ve anayasaya aykırı bir davranış' olarak niteledi.

Seguya, Museveni'nin yanı sıra kendisini Twitter'da engelleyen hükümet sözcüsü ve bir emniyet müdürü aleyhinde de davacı oldu.

Seguya şikayet dilekçesinde "Eylemleri beni siyasi zulme karşı beni koruyacak nitelikte değildi. Ayrıca vatandaşlık haklarımı sınırlamaya dönüktü" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Yoweri Museveni, Twitter, Dünya
BBC


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