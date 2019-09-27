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Ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu

SİNOP'ta, Uganda uyruklu Royce Namubiru (39), çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

27.09.2019 11:29Ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu
SİNOP'ta, Uganda uyruklu Royce Namubiru (39), çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu. Namubiru'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Akliman mevkisindeki bir pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiru'yu
dün gece odasında hareketsiz yatarken bulan iş arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine pansiyona gelen sağlık ekipleri, Namubiru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ugandalı kadının kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.



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Kaynak: DHA

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