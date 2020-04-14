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Uğultu ses nedir? Korkutucu uğultu sesinin kaynağı nedir? Uğultu sesi neyin habercisi?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İstanbul ve bazı şehirlerde vatandaşların uğultu sesi duyduğu ve bu anları kaydederek paylaştıkları görüldü. Korkutucu uğultu sesini duyanlar da endişeye kapıldı ve uğultu ses nedir? Korkutucu uğultu sesinin kaynağı nedir? Uğultu sesi neyin habercisidir.

14.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:02
Uğultu ses nedir? Korkutucu uğultu sesinin kaynağı nedir? Uğultu sesi neyin habercisi?

14 Nisan gecesi kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde garip bir uğultu sesi duyuluyor. Vatandaşların endişeye kapılmasına neden ola paylaşımlar sonrası bilim adamlarından çeşitli açıklamalar geldi v Uğultu ses nedir? Korkutucu uğultu sesinin kaynağı nedir? Uğultu sesi neyin habercisi gibi sorular aydınlığa kavuştu.

UĞULTU SESİ NEDİR, NE ANAMA GELİR?

Uzmanlar konu ile ilgili açıklama yaparak duyulan sesin deprem dalgalarının yer kabuğunu oynatırken ses çıkardığını ve duyulan esin bu yüzden çıktığını ifade ettiler. Bu sesin büyük depremlerde daha şiddetli olduğunu ifade eden uzmanlar bu durumun her depremde olduğunu gece de olabileceğini ve daha az eşli ve daha sesli olabileceğini vurguladılar.

Etiketler: Gündem, Güncel
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