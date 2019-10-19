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Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak villa verdi

Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak 200 bin TL'lik pırlanta yüzük alan Uğur Akkuş, şimdi de İstanbul Bebek'teki lüks villasının tapusunu eşinin üzerine yaptırdı.

19.10.2019 10:37

Güzel manken Ebru Şallı, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğraflarında dikkat çeken detay ise Şallı'nın parmağındaki 200 bin TL'lik tektaş olmuştu. Düğün hediyesiyle herkesin ağzını açık bırak Uğur Akkuş, eşine bir lüks hediye daha verdi.

VİLLA HEDİYE ETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Sadece yakın dostlarının katıldığı bir nikahla dünyaevine giren çiftten Uğur Akkuş, eşine İstanbul'un gözde yerlerinden Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti. Eşinin hediyesiyle çok mutlu olan Şallı, geçtiğimiz hafta deniz manzaralı villasını boşaltarak kendi zevkine göre dizayn etmeye başladı. Evinin eşyalarını eşiyle seçecek olan Şallı, bir ay sonra yeni villasına taşınacak.

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak villa verdi

Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Magazin

YORUMLAR (18)
VATANDAS:Yuva yikipta yuva kurmak moda oldu ama hic biri uzun surmez , elbet yuva ustune yuva yikanlarin yuvasida yikilacak er yada gec.
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BAKIŞ ACISI:o yuvaya bakmıyor ki. almış alacağını. evli dursa ne olur boşansa ne olur. ben yıkılan yuvasına üzülen ağlayan esra ceyhanı görmüştüm.
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BAKIŞ ACISI:o yuvaya bakmıyor ki. almış alacağını. evli dursa ne olur boşansa ne olur. ben yıkılan yuvasına üzülen ağlayan esra ceyhanı görmüştüm.
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IIYYY:YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ EBRU
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GURBETÇİ:Adama büyü yapılmış.
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ROCKY BALBOA:zavallı adamcağız ebru şallı için bunca para harcanır mı ?
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KEDİ:BİZ KADINLAR KENDİMİZE NE YAPTIK BÖLE PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR MİSALİ HAYATLARIMIZA ALDIĞIMIZ ADAMIN PARASI VARSA NE ALAA YOKSA YÜZÜNE BİLE BAKMADIK OYSAKİ MUTLU OLMAK İÇİN ÇOK PARA DEĞİL ÇOK HUZUR GEREKLİERKEKTE PARA ÇOKSA ADAM ŞAŞAR ERKEKTE PARA YOKSA KADIN ŞAŞAR ÇOK KONUŞTUM TOPARLAYAMADIM :)))))
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CONİ:arkadas ebrudan baska kadin mi bulamadin, kadin herkesle cikti be !
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CONİ BEYİNLİ:Sana ne, para onda istediğini yapar. Kıskanç. Ortadan yırtıl sen.
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NEJL@:Uğuru çok iyi tanırım keyfine düşkün adamdır ama bu hatunda ne buldu onu da anlamış değilim :))
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