Uğur Akkuş koleksiyoncu çıktı













& ;Uzun süredir yurt dışında olan eseri İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Mehmet Çebi'nin de katkılarıyla İstanbul'a getirtti. Osmanlı tarihinde bir çok padişahın savaş dönemlerinde giydiği " Tılsımlı Gömlek" ya da " Muhafız" olarak adlandırılan yeleğin& ; üstünde Kuran-I Kerim'den 55 süre bulunuyor. Uzman sanat tarihçileri tarafından kabul edilen " Muhafız" 16. Yüzyıl dönemine ait olup Yavuz Sultan Selim ya da Kanuni Sultan Süleyman'aait olunacağı düşünülüyor. Topkapı Sarayın'da İkinci Selim, Üçüncü Mehmet, Cem Sultan'a ait Tılsımlı gömlekler sergilenmektedir.& ;