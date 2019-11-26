Haberler » Spor » Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum - Spor

Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum

özel açıklamalarda bulundu.

26.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:18Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum
özel açıklamalarda bulundu. Belediyespor Kulübü'nde kariyerini sürdürecek olan 24 yaşındaki sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi hedeflerini anlattı.

"PUAN SEVİYEMİ KORUYARAK OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUM"

Dünya sıralamasındaki durumunu korumak istediğini söyleyen Uğur Aktaş, "Mutluyum, Kağıthane Belediye Başkanı ve Kağıthane Belediyespor Kulübü tarafından güzel bir karşılama oldu. Yeni kulübümüz burası oldu. Bizim sürecimiz uzun ve zor bir süreçti. Önümüzdeki Ağustos ayında olimpiyatlar var, ona iyi bir şekilde çalışarak hazırlanıyoruz. Ben kendi kilomda şu anda birinci sıradayım, aynı zamanda olimpik sıralamada da birinci sıradayım. Bu puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum. İnşallah güzel şeyler olacak, belediyeye de halkımıza da güzel şeyler yaşatırız" diye konuştu.

"SON DÜZLÜĞÜ EN GÜZEL ŞEKİLDE ATLATMAK İSTİYORUZ"

Sürecin şu an için iyi gittiğini belirten Aktaş, "Bu zamana iyi, güzel geldik. 15'e yakın zorlu turnuva atlattık. Önümüzde 5-6 tane daha maçımız var. O maçlar da güzel, yüksek puanlar veriyor. Son düzlüğü de güzel bir şekilde atlatmak istiyoruz. O yüzden sürekli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süreç şu anda güzel, inşallah istediğimiz gibi gider ve sonlanır" şeklinde konuştu.

Premier turnuvalara katılmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gideceğini ifade eden Uğur Aktaş, "Önümüzdeki hafta Madrid'e gideceğiz, orada senenin son premier ligi olacak. O premier ligler en yüksek puanı veren turnuvalar. Önümüzdeki yılda 5 tane yüksek puan veren premier müsabakamız var. Toplamda 6 tane oluyor, bir de Avrupa Şampiyonası olacak. Bu turnuvaların hepsi puan veriyor. Biz zaten 8-10 tane premier'e katıldık, bir 6 tane daha kaldı. En güzel şekilde atlatmak istiyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Uğur Aktaş, Kağıthane, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
10:20 Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak
10:20 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek
10:18 Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum
10:17 Ölümden döndü, pes etmedi, şampiyonluklara devam etti
10:15 Curling Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar
10:14 Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
09:22 Eşiyle alışverişe gelen Arda Turan, 10 bin TL'lik kombiniyle adından söz ettirdi
09:21 Zinedine Zidane: Mbappe ile aşk içindeyim ama şu an rakibimiz
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
08:54 Galatasaray kader maçına çıkıyor! Kritik sınav öncesi sıkıntı büyük
00:38 Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdiler!
23:36 Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:22:50