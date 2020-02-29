Uğur böceği nedir? Uğur böceği neden uğurludur?

Çocukluk yaşlarımızda sokakta oynarken veya evimizin bahçesinde otururken sürekli karşılaşırdık onlarla. Bu yaşlarda birçok böcekten korkmamıza ve tiksinmemize rağmen uğur böceklerinden asla korkmadık. Uğur böceklerini hep sevdik, iyi davrandık onlara. Parmaklarımızın arasında gezdirdik, incinmesin diye çok sevecen yaklaştık, şarkılar mırıldandık... Peki nedir uğur böceği? Neden uğurlu olduğuna inanırız. Çocukluk arkadaşımız hakkında merak edilen her şey haberimizde.

UĞUR BÖCEĞİ NEDİR?

Uğur böceği, Coccinellidae familyasından en yaygın görülen böcek türlerinden birisidir. Çeşitli renklerde uğur böcekleri olmasına karşın, gördüğümüz uğur böcekleri sıklıkla kanatları kırmızı veya sarı üzerine siyah noktalı ya da tam tersi, yani siyah üzerine kırmızı, pembemsi ya da sarı desenlidir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine de rastlanmaktadır. Boyları yaklaşık 0,5cm olan uğur böcekleri hafif oval bir yapıya sahiptirler. Başta dut olmak üzere çeşitli meyvelerin üzerlerinde yaşarlar. Türkiye'de en yaygın görülen uğur böceği türleri coccinella septumpunctata, Adalia bipunctata ve Coccinella quinquepunctata'dır.

Çok ender zararlı türleri olsa da çoğunlukla zararsız canlılardır. Çok iyi uçma kabiliyetine sahip olan uğur böcekleri, rahatsız edildiklerinde yere düşerler ve çok defa bacaklarını vücuda toplayarak ölü taklidi yaparlar. Kış mevsimini birarada geçiriler ve ilkbaharda yumurtalarını yaprakların altlarına saklarlar. Aynı zamanda gelin böceği de denilmektedir. Gelişme süreleri ortalama 30 ve 60 gün arasında değişmektedir.

UĞUR BÖCEĞİ NEDEN UĞURLUDUR?

Uğur böcekleri bitkilerde bulunan zararlı canlıları yedikleri için yararlı canlılar olarak kabul edilmektedirler. Hikayeye göre zamanın birinde bahçeleri zararlı böcekler istila etmişler. Çaresiz halk çözüm yolları aramaya başlamışlar fakat gerekli çözümü malesef bulamamışlar. Ta ki uğur böcekleri ortaya çıkıp zararlı böcekleri yiyene kadar. Uğur böcekleri zararlı canlıların hepsini yemişler ve bitkileri tahrip olmaktan kurtarmışlar. Halkı bu zor durumdan kurtaran uğur böceklerinin o gün bu gündür uğurlu olduklarına inanılır.

Bir diğer rivayete göre ise Avrupalı çiftçilerin tarlaları zararlı böcek istilasına uğramıştır. Halk zararlı böceklerden kurtulmak için Mereym Ana'ya günlerce dua ederler. Bu dönemde uğur böcekleri ortaya çıkmış ve zararlı böceklerden çiftçileri kurtarmışlardır. Bu olay sonrası bu böceklerin adı hanım, Meryem Anaböceği veya uğur böceği olarak kalmıştır.

Günümüzde İsveç'te uğur böceği eğer bir genç kızın eline konarsa o kızın yakın zamanda evleneceğine inanılmaktadır.

UĞUR BÖCEĞİ TEKERLEMESİ

Uç uç böceğim

Yarın düğün olacak

Annen sana

Terlik, pabuç alacak

EVLERDE UĞUR BÖCEĞİ İSTİLASI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Özellikle kış mevsimlerinde kışı sıcak ve güvenli bir yerde geçirmek isteyen uğur böcekleri evlerinizi tercih edebilirler. Eğer çok sayıda uğur böceği istilasına maruz kaldıysanız almanız göreken önlemler şu şekildedir:

Öncelikli olarak böceklerin evinize girebleceği delikler varsa kapatmalısınız. Ayrıca uğur böcekleri gider tesisatlarını da kullanabileceği için dönemsel olarak tesisat bakımınızı da yaptırmalısınız. Son olarak temizlik ve ilaç şirketlerinden destek almalısınız.

MUCİZE: UĞUR BÖCEĞİ İLE KARA KEDİ ÇİZGİ FİLMİ

Özgün adı ile Miraculous Ladybug adlı Fransız yapımı bir çizgi filmi olan "Mucize: Uğur Böceği İle Kara Kedi" ülkemizde de çok sevilen dünyaca ünlü bir çizgifilmdir. Netflix tarafından Türkiye'de yayınlanmaktadır.

Modern Paris'te, ortaokul öğrencisi Marinette Dupain Cheng ve sınıf arkadaşı aynı zamanda platonik olduğu Adrien Agreste üzerine kurulu bir çizgifilmdir. Kötü güçler ortaya çıktığında Marinette, gizli süper kahraman kişiliği Ladybug'a, Adrien ise kendi süper kahraman kişiliği Chat Noir'ya dönüşür. İkisi birbirinin gerçek kişiliğini bilmeden, iş ortaklığıyla Paris'i, kendi Mucize'sini kullanıp normal insanları süper-kötü adamlara çevirip onlarla savaştırarak Ladybug ve Chat Noir'in güçlerini ele geçirmeye çalışan Hawk Moth'tan korurlar.