Uğur Dağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KIRŞEHİR AKÇAKENT belediye başkan adayı olan Uğur Dağ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRŞEHİR AKÇAKENT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Uğur Dağ isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KIRŞEHİR AKÇAKENT adayı Uğur Dağ kimdir? Bağımsız KIRŞEHİR AKÇAKENT adayı Uğur Dağ yüzde kaç oy aldı?

Uğur Dağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KIRŞEHİR AKÇAKENT belediye başkan adayı olarak gösterilen Uğur Dağ AKÇAKENT ilçesinde % 30,19 oranında oy almıştır. AKÇAKENT ilçesinde % 30,19 oranında oy olan Uğur Dağ adlı Bağımsız adayı toplamda 186 adet oy sayısına ulaştı.

KIRŞEHİR AKÇAKENT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.